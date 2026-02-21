CLAUSURA SECRETARIO DE EDUCACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Tampico, Tamaulipas.– Luego de una larga jornada de trabajo, con la participación de directivos, docentes, rectores, directores generales de organismos públicos descentralizados y tomadores de decisiones comprometidos con la mejora educativa, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, clausuró el ‘XI Congreso Internacional de Gestión y Liderazgo Educativo’.

Valdez García resaltó la participación y el compromiso de las y los asistentes que, mediante conferencias y paneles sobre temas de liderazgo, innovación pedagógica e inteligencia artificial implementada al sistema educativo, aprendieron perspectivas innovadoras que ejecutarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Reconoció a la Asociación de Directores Escolares de México (ADEM), organizadora del Congreso, por su compromiso. “Es una extraordinaria organización de la sociedad civil, con gente de muy buena fe, muy experimentada; su única razón es mejorar la educación en México, aportar a la educación pública, y hoy hemos sido de verdad testigos de ello”, añadió.

Ante las y los presentes, compartió que en una reciente reunión con el gobernador Américo Villarreal Anaya acordaron la implementación de la Estrategia ‘Tamaulipas Educa’, iniciativa orientada al fortalecimiento de la mejora continua de la educación en Tamaulipas, y que precisamente este congreso es la actividad cero, por lo que en breve arrancará la ejecución de dicha estrategia en la entidad.

“Lo que viene coincide precisamente con lo que piensa y lo que todos queremos, incluida la ADEM, que es reimaginar la educación, que es repensar —que ese es el mayor verbo—; yo lo pongo como cuando doy la plática que di en la UAT: reaprender. Tendremos que entrar en este ciclo, porque eso es lo que nos hará seguir siendo vigentes”, enfatizó.

Reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado, que bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya impulsa una educación inclusiva, humanista, de calidad y transformadora, en donde se fortalecen las mejores prácticas, se fomenta una mayor equidad y está orientada al bienestar y al desarrollo integral de las y los estudiantes tamaulipecos.

Durante la clausura se reconoció a Alejandro Luthe Ríos, presidente de la ADEM, y también se entregó un reconocimiento por su participación a Homero Meneses Hernández, secretario de Educación de Tlaxcala. El Congreso contó con la presencia de líderes y figuras del sistema educativo en Tamaulipas, quienes replicarán lo aprendido durante esta gran jornada.

Cuarto Poder de Tamaulipas/