AVANZA TRANSFORMACIÓN HIDROAGRÍCOLA EN LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Reynosa, Tamaulipas.– Con el propósito de fortalecer la eficiencia en el uso del agua y consolidar la infraestructura hidroagrícola en la frontera norte del estado, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, presidió una reunión de trabajo con presidentes y gerentes de las Asociaciones Civiles de Usuarios del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, acompañado por el especialista en Tecnologías para la Sustentabilidad, Francisco Valdés Simancas.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del convenio de colaboración para la tecnificación del distrito, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada en Tamaulipas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de modernizar la infraestructura hidroagrícola y garantizar la sustentabilidad hídrica.

El Distrito de Riego 026, ubicado en la porción norte-central del estado, comprende los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo. Con una superficie regable de 76,689.6 hectáreas y 4,854 usuarios, representa una de las regiones agrícolas más importantes del país.

Durante la reunión se destacó que el distrito cuenta actualmente con sistemas de tecnificación multicompuertas que permiten la producción de cultivos como algodón, maíz en grano, sorgo en grano y pasto buffel, entre otros. Asimismo, se presentaron avances en la integración de proyectos ejecutivos y una propuesta técnico-financiera orientada a facilitar a los usuarios el acceso a esquemas de financiamiento para la tecnificación parcelaria.

En cuanto a inversión, se informó que en 2025 se ejercieron 499.87 millones de pesos en acciones de rehabilitación y modernización de infraestructura, mientras que para 2026 se contempla una inversión programada de 949.72 millones de pesos, destinada a fortalecer la red hidroagrícola y recuperar volúmenes de agua para riego.

Quiroga Álvarez enfatizó que con estas acciones se busca impulsar un uso más eficiente del agua, fortalecer la sostenibilidad del riego agrícola y consolidar el desarrollo del sector productivo en la frontera norte de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/