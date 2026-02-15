CARNAVAL, CUMBIA Y ROMANTICISMO EN ALTAMIRA: SECRETARÍA DE TURISMO

Desfile de color, baile con la Sonora Dinamita y velada romántica con Manuel José y este domingo el gran cierre en Tampico

ALTAMIRA, 15 Febrero 2026.- En el segundo día de desfile en el puerto de Altamira, crece la expectación por los más de 60 participantes que compiten en el Carnaval Tamaulipas 2026, por medio de carro alegórico, comparsa, grupo de animación y disfraz donde los premios suman 1.3 millones de pesos.

Los ganadores se darán a conocer tras que el jurado valore la participación en las jornadas realizadas en los tres municipios de la zona conurbada, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Este sábado, la fiesta fue en Altamira, donde el recorrido de carros alegóricos espectaculares, las comparsas llenas de ritmo y fantasía, los grupos de animación que no paran de mover al público y los disfraces que deslumbran llenaron las calles.

Durante el segundo día del Carnaval Conurbado Tamaulipas 2026 en el puerto de Altamira, destacaron por su activa participación y entusiasmo la y los presidentes municipales de la zona conurbada: Mónica Villarreal Anaya de Tampico; de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo y el anfitrión de la jornada, Armando Martínez Manríquez de Altamira.

Con gran entusiasmo se sumaron al desfile, acompañando a las y los participantes, disfrutando del ambiente familiar y promoviendo esta celebración regional que une a Tampico, Madero y Altamira en una mezcla de color, música y tradición.

Su presencia reforzó el mensaje de unidad y apoyo institucional al carnaval, que fortalece la convivencia familiar en el sur de Tamaulipas y que impulsa el turismo.

Este domingo es el gran cierre, la tercera fase del concurso será en el puerto de Tampico, este domingo 15 de febrero, donde se vivirá el gran cierre del carnaval con el tradicional desfile en la Laguna del Carpintero y el concierto de Grupo La Leyenda.