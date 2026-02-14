ALTAMIRA EJEMPLO A NIVEL ESTATAL EN MATRIMONIOS COLECTIVOS

Casi 500 parejas legalizaron su relación a través de esta campaña bajo el lema “Sí, para toda la vida”

ALTAMIRA, TAM., 14 Febrero 2026.- En un emotivo acto celebrado en el Salón Verde del Sindicato Petrolero Sección 3, el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de su esposa, Rossy Luque de Martínez, presidenta del Sistema DIF Altamira, encabezó la ceremonia de la campaña de Matrimonios Colectivos “Sí, para toda la vida”, donde 491 parejas formalizaron su unión.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de fortalecer la institución familiar a través de la certeza jurídica. “Es un honor acompañar a quienes dieron este importante paso para fortalecer sus familias y construir un futuro juntos. Muchas felicidades a todas y todos por esta nueva etapa”, expresó.

La destacada participación posiciona a Altamira como el municipio con mayor número de matrimonios colectivos en Tamaulipas y el tercero a nivel nacional, consolidándose como ejemplo estatal en esta iniciativa.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal subrayó que este programa es impulsado por el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, a través del Registro Civil y el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la Dra. María Santiago de Villarreal.

“Todas las parejas que están aquí, y miles más en el estado, pueden dar certeza jurídica a su relación, fortaleciendo así la base más importante de nuestra sociedad, que es la familia”, indicó.

“Hoy somos un referente al llegar a 491 parejas que han decidido dar este paso tan significativo”, puntualizó Rossy Luque Pérez.

En el evento también se contó con la presencia de la oficial del Registro Civil en Altamira, Lic. Blanca Silvia Borjas Loredo, así como autoridades municipales y del Sistema DIF Altamira.