VIBRA OCAMPO CON LA GRAN FINAL DEL 3ER. TORNEO DE FÚTBOL “MÁS CERCA DE TI”

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la ceremonia de premiación, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y la sana convivencia en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un ambiente de fiesta, adrenalina y civilidad deportiva, se llevó a cabo el cierre del 3er. Torneo de Fútbol 11 Libre Varonil “Más Cerca de Ti”, consolidándose como uno de los eventos atléticos más relevantes de la región al reunir a lo mejor del talento local y a una afición entregada.

El encuentro definitivo, que marcó la culminación de semanas de intensa competencia, no solo destacó por la calidad técnica sobre el terreno de juego, sino también por la nutrida asistencia de familias que se dieron cita para apoyar a sus equipos favoritos. La organización del torneo subrayó que el objetivo principal —fomentar la unión comunitaria a través del deporte— se cumplió con creces.

La ceremonia de clausura contó con la presencia del presidente municipal, el C.P. Melchor Budarth Báez, quien fue el encargado de entregar los trofeos y premios económicos a los equipos destacados. Durante su intervención, el edil felicitó a los campeones y reconoció el pundonor de todos los participantes.

“Este torneo es una muestra de que en Ocampo el deporte es prioridad. Ver a los jóvenes competir con tanta entrega y a las familias conviviendo en paz nos motiva a seguir impulsando estos espacios”, señaló el mandatario.

Con el cierre de esta tercera edición, el Gobierno Municipal de Ocampo reafirma su estrategia de utilizar la activación física como una herramienta de transformación social. El éxito del certamen “Más Cerca de Ti” deja la puerta abierta para futuras competencias que sigan fortaleciendo el tejido social y el desarrollo de los deportistas ocampenses.