FORTALECE SET VALORES Y DERECHOS HUMANOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género, realizó el Taller “Promoción de Valores y Derechos Humanos”, como una intervención emergente para prevenir, detectar y actuar en casos de acoso escolar.

Rocío Ávila Sánchez, coordinadora del programa, explicó que el propósito de estos talleres es precisamente dar a conocer a la comunidad escolar, estudiantes, maestros y familias, los derechos humanos y promover valores universales.

Informó que uno de los planteles en donde se efectuó recientemente este taller fue la Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, ubicada en el ejido San Juan y El Ranchito, en el municipio de Victoria, en el que participaron 40 estudiantes, 5 figuras educativas y 20 madres y padres de familia, quienes participaron conjuntamente en actividades de sensibilización, dinámicas de reflexión y contenidos pedagógicos.

Puntualizó que este tipo de actividades favorecen el desarrollo integral de las y los alumnos, al ejercer sus derechos y deberes, respetando la dignidad que tienen como personas y promoviendo el autocuidado, lo que contribuye a su plena participación en una sociedad cambiante que demanda ambientes escolares y familiares de sana convivencia.

Subrayó que, con la implementación de este tipo de talleres, el Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, reafirma su compromiso con la educación integral y la construcción de proyectos de vida saludables para la niñez y la adolescencia tamaulipeca, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.