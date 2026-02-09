FORTALECEN EDUCACIÓN Y VALORES CÍVICOS EN EL CEMSADET 19 DE OCAMPO

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó el inicio del nuevo semestre y realizó la entrega de equipamiento para la banda de guerra en el Ejido Ricardo Flores Magón.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el firme compromiso de respaldar la formación académica de la juventud ocampense, el presidente municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, asistió como invitado de honor al inicio del semestre escolar en el centro CEMSADET 19, ubicado en el Ejido Ricardo Flores Magón.

Durante el evento, que reunió a docentes, padres de familia y alumnos, el alcalde destacó la importancia de la educación como motor de cambio en el municipio. Como parte de las acciones para fortalecer el sentido de identidad y la disciplina, el mandatario municipal realizó la entrega de cornetas para la banda de guerra de la institución.

Este apoyo busca incentivar las actividades cívicas entre las y los estudiantes, proporcionándoles las herramientas necesarias para su desarrollo escolar y extracurricular.

En su mensaje, el C.P. Budarth Báez subrayó que su administración continuará trabajando de la mano con las instituciones educativas para mejorar las condiciones de estudio en todas las comunidades, incluyendo las zonas rurales.

“Invertir en la educación es invertir en el futuro de Ocampo. Hoy no solo iniciamos un ciclo escolar, sino que reafirmamos nuestro compromiso con los valores que forman a ciudadanos de bien”, expresó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ocampo mantiene su política de apoyo constante a la infraestructura y equipamiento escolar, asegurando que la educación y los valores sigan siendo pilares fundamentales en el desarrollo de la región.