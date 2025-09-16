MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZÓ EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.— La noche del 15 de septiembre, en punto de las 10:00 horas, la presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal, enalteciendo los valores patrios y la unidad del pueblo mexicano.

El acto cívico inició con el repique de campanas y las tradicionales arengas que recordaron a los héroes de la independencia: “¡Mexicanos, viva la Independencia Nacional! ¡Vivan los Héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los Héroes que nos dieron libertad! ¡Viva Hidalgo, Morelos, Allende, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Aldama, Guerrero, Tamaulipas, Xicoténcatl y Viva México!”.

Cientos de familias se dieron cita en la Plaza Principal, donde se vivió un ambiente de fiesta y orgullo nacional. La velada estuvo engalanada por la participación de la Danza Folclórica Janambres, el Mariachi Femenil 7 Mares, además de las presentaciones musicales de la Banda La Radiante y el grupo Venenosso, que pusieron ritmo y alegría a la celebración.

La noche concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de Xicoténcatl, marcando así el inicio de las fiestas patrias en el municipio.