OCAMPO CELEBRA CON ENTUSIASMO EL GRITO DE INDEPENDENCIA

El alcalde Melchor Budarth Báez, acompañado de su esposa, la Sra. Martha Uresti de Budarth, encabezó una emotiva ceremonia que congregó a miles de personas en una noche llena de fervor patrio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El pasado 15 de septiembre, la plaza principal de Ocampo se vistió de gala para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México. El alcalde Melchor Budarth Báez, acompañado de su esposa, la Sra. Martha Uresti de Budarth, encabezó la ceremonia del Grito, un evento que resultó ser un rotundo éxito gracias a la participación entusiasta y el espíritu festivo de los habitantes de este municipio.

Desde tempranas horas de la noche, familias enteras se dieron cita en el centro de la ciudad, ataviadas con trajes típicos y portando banderas tricolores. El ambiente era de alegría y expectación, mientras los vendedores ambulantes ofrecían antojitos mexicanos y recuerdos patrios. Los niños, con sus rostros pintados con los colores de la bandera, corrían y jugaban, contagiando su entusiasmo a todos los presentes.

El programa de la noche incluyó presentaciones artísticas y culturales, con música de y bailes folclóricos que resaltaron la riqueza y diversidad de la tradición mexicana. Los asistentes corearon canciones populares y aplaudieron con fervor cada una de las interpretaciones.

El momento culminante de la noche llegó con la aparición del alcalde Melchor Budarth Báez en el balcón principal del Palacio Municipal. Con la bandera en mano, el edil arengó a la multitud, recordando a los héroes que lucharon por la independencia de México y exhortando a los ciudadanos a seguir trabajando por un Ocampo más próspero y justo.

“¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Ocampo! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva México!”, exclamó el alcalde, seguido por el unísono “¡Viva!” de miles de gargantas.

Tras el Grito, el cielo se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que deslumbró a los asistentes. Los colores y las formas de los juegos pirotécnicos dibujaron imágenes en el firmamento, creando un ambiente mágico e inolvidable.

La celebración continuó hasta altas horas de la noche, con música, baile y convivencia familiar. Los asistentes expresaron su satisfacción por haber participado en un evento que fortaleció el orgullo y la identidad nacional.

La celebración del Grito de Independencia en Ocampo fue, sin duda, una noche inolvidable llena de orgullo y tradición mexicana. Un evento que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes y que reafirma el compromiso de este municipio con los valores patrios y el amor a México.