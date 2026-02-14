INVITAN A GRAN FESTIVAL MUSICAL GRATUITO POR EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN OCAMPO

El evento, encabezado por el alcalde Melchor Budarth y la señora Martha Uresti, se llevará a cabo esta noche en el campo deportivo “20 de noviembre”.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, Tam. – Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y celebrar los valores de la unidad, el Gobierno Municipal de Ocampo, liderado por el alcalde Melchor Budarth Báez, y el Sistema DIF municipal, presidido por la señora Martha Uresti de Budarth, extienden una cordial invitación a toda la ciudadanía para festejar este 14 de febrero.

La administración municipal ha preparado una noche de música totalmente gratuita diseñada para el sano esparcimiento de las familias ocampenses. El evento tendrá lugar hoy, en el marco del Día del Amor y la Amistad, en las instalaciones del campo deportivo “20 de noviembre”, iniciando a las 8:30 p.m.

Para amenizar la celebración, se contará con una cartelera artística que incluye las presentaciones en vivo del Grupo Alameñados e Isidro Charles y su Potencia

El alcalde Budarth Báez destacó que esta iniciativa busca fomentar valores esenciales como el amor y la amistad entre los habitantes, proporcionando un espacio digno y festivo para la convivencia.

“La invitación es para todas las familias del municipio. Queremos que vivan esta fecha tan especial juntos, fortaleciendo el tejido social de nuestro querido Ocampo”, señaló el mandatario.

Las autoridades locales reiteran el llamado a no perderse esta gran fiesta y acudir con entusiasmo para disfrutar de una velada que promete ser inolvidable.