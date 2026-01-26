ENCABEZA PATTY CHÍO ACCIONES QUE GARANTIZAN SUMINISTRO DE AGUA

* ​“Estamos renovando el sistema con este plan para adquirir bombas nuevas para el acueducto, es un trabajo en equipo con la Comapa buscando el bienestar de nuestras familias”: Patty Chío.

* ​La Presidenta Municipal supervisa personalmente los avances en el restablecimiento del servicio a través de las plantas 1 y 2 y la atención emergente mediante pipas

Como parte del compromiso prioritario de su administración con los servicios básicos, la Alcaldesa de El Mante informó sobre la estrategia integral que se implementa para normalizar de manera definitiva el suministro de agua potable en todo el municipio.

Tras un análisis técnico detallado realizado en coordinación con el gerente de COMAPA, Jorge Salomón, se determinó la adquisición de dos equipos de bombeo completamente nuevos para el acueducto, lo que permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la capacidad de abastecimiento.

“Desde el primer momento de esta contingencia hemos trabajado sin descanso y en total coordinación. Reconozco y agradezco el esfuerzo del personal de COMAPA, porque sabemos que este reto exige compromiso y vocación de servicio. Estamos invirtiendo en infraestructura, porque la ciudadanía merece un servicio de agua digno y de calidad”, expresó Patty Chío.

La Presidenta Municipal agradeció la confianza de la población y reiteró que su gobierno continuará respondiendo de frente a la ciudadanía, bajo el lema “Unidos Transformamos”, con acciones concretas y resultados visibles.

Por su parte, el gerente de COMAPA, Jorge Salomón, señaló que desde el inicio de la administración se han implementado medidas para garantizar el abasto de agua a través del acueducto, así como la operación de las plantas 1 y 2 para atender situaciones de contingencia, destacando que se trabaja de manera permanente para asegurar el suministro, particularmente en la zona centro-norte de la ciudad, y mantener el servicio en las áreas que no han presentado afectaciones. Además de continuar el abasto con pipas en algunas colonias con baja presión del suministro.