FORTALECEN GOBIERNO DE AVA Y PATTY CHÍO LA NUTRICIÓN ESCOLAR

* ​Logran incremento del 30% en el padrón de desayunos escolares estatales y municipales.

* ​La Alcaldesa supervisa personalmente la calidad de los alimentos en la Secundaria Técnica No. 7.

En un esfuerzo sin precedentes por fortalecer la alimentación de la niñez y juventud mantense, la Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó la supervisión del programa de desayunos escolares en la Secundaria Técnica No. 7 “Pedro Martínez Noriega”, donde anunció una ampliación en la cobertura de este beneficio.

​Acompañada por la Directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, miembros del Honorable Cabildo, el Jefe del CREDE, Israel Regalado Pérez, y la directora de la secundaria Dimary Borjas, la Alcaldesa informó que este año se ha logrado un incremento del 30% en el padrón de escuelas beneficiadas por el Sistema DIF Tamaulipas que Preside la Dra. María de Villarreal, aunado a la inversión municipal directa aprobada para este ejercicio.

​Durante el recorrido por el plantel, Patty Chío destacó que la prioridad de su administración es que ningún estudiante se quede sin el sustento necesario para un aprendizaje óptimo. “Nuestro objetivo es que cada niño y joven de El Mante tenga acceso a un desayuno nutritivo que le permita aprender y crecer de manera saludable”, expresó la mandataria.

La Alcaldesa enfatizó que la transformación de El Mante no se detiene gracias a la estrecha colaboración con los tres niveles de gobierno. “Este logro es el resultado de una visión compartida de bienestar.”

Agradeció el respaldo incondicional del Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, y de la Presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, con quienes trabaja en absoluta sintonía para transformar la vida de las familias mantenses a través de una alimentación digna y de calidad.

​Finalmente, la Presidenta Municipal subrayó que el programa de Desayunos Escolares no es solo una entrega de insumos, sino una política social integral que mejora el rendimiento académico y la calidad de vida de miles de estudiantes, avanzando de la mano con la visión de la Dra. Claudia Sheinbaum a nivel federal y las autoridades educativas locales.

​Con hechos y unidad, el Gobierno Municipal reafirma que la educación y la salud nutricional son los pilares para transformar el presente de El Mante.