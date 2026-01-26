ABRIGA PATTY CHÍO Y DIF EL MANTE A FAMILIAS

​

En la Vamos Tamaulipas y Nuevo Amanecer, entrega cobijas para mitigar el impacto del frente frío.

Dentro de las acciones para proteger la salud y el bienestar de la población ante las bajas temperaturas, el Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la Presidenta Municipal, Patty Chío, en coordinación con el Sistema DIF El Mante, realizó la entrega de cobijas a familias del sector poniente de la ciudad.

El humanismo del gobierno llegó a las colonias Vamos Tamaulipas y Nuevo Amanecer, beneficiadas con este apoyo, el cual tiene como objetivo mitigar los efectos del frío y brindar abrigo a las familias que más lo requieren.

La Alcaldesa, Patty Chío, acompañada por la Directora del DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, acudió personalmente a este sector para hacer entrega de las cobijas, refrendando el compromiso de su administración de mantener una atención cercana, solidaria y permanente con la ciudadanía.

“Nuestra prioridad es cuidar la salud y el bienestar de las familias mantenses, especialmente en esta temporada de bajas temperaturas. En este mismo recorrido se supervisó la rehabilitación de la calle Carlos M. del Pino y la reposición de varias luminarias; con estas acciones se continúa trabajando para llegar a quienes más lo necesitan y brindarles apoyo oportuno y humano”, expresó la Presidenta Municipal, Patty Chío.

Este trabajo, eje de la política social del Gobierno Municipal, está orientado a proteger a los sectores más vulnerables y fortalecer el bienestar de las familias mantenses.