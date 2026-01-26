REFUERZA FRANK DE LEÓN PROGRAMA DE VIVIENDA CON LA ENTREGA DE PISOS FIRMES EN GÓMEZ FARÍAS

El Gobierno Municipal continúa transformando la calidad de vida de las familias locales a través del mejoramiento de infraestructura básica en los hogares.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – Con el firme objetivo de abatir el rezago social y dignificar la vivienda de los habitantes de “el municipio más bonito de Tamaulipas”, el alcalde Frank de León encabezó una nueva etapa de entrega del programa de Pisos Firmes.

Esta iniciativa, que forma parte de las prioridades del Gobierno Municipal, busca eliminar las condiciones de vulnerabilidad en los hogares que aún contaban con superficies de tierra. De acuerdo con la administración local, estas acciones no solo mejoran la estética de las viviendas, sino que impactan directamente en la salud y el bienestar de las familias beneficiadas.

Durante su recorrido por las comunidades favorecidas, el alcalde destacó que su gestión seguirá redoblando esfuerzos para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

“Pisos y más pisos es lo que estamos llevando a cada rincón de Gómez Farías. Nuestra meta es que ninguna familia se quede atrás y que todos cuenten con un espacio digno donde vivir”, señaló el edil.

El programa ha tenido una recepción positiva entre la población, consolidándose como uno de los pilares de la actual administración. Con estas obras, el Gobierno de Gómez Farías reafirma su compromiso de mantener al municipio como un referente de crecimiento y justicia social en el estado.