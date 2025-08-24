XICOTÉNCATL SE PREPARA PARA UNA GRAN HUAPANGUEADA EN HONOR A LOS ADULTOS MAYORES

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto frente al Palacio Municipal.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas – El próximo jueves 28 de agosto, el municipio de Xicoténcatl se vestirá de fiesta para celebrar a los Adultos Mayores con una Gran Huapangueada. El evento, organizado por el DIF Xicoténcatl y el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Mariela López Sosa, tendrá lugar frente al Palacio Municipal, a partir de las 5:00 PM. Se espera la asistencia de cientos de abuelos y abuelas de Xicoténcatl, quienes podrán disfrutar de una variada programación diseñada especialmente para ellos.

El evento promete ser inolvidable, lleno de alegría y diversión para los asistentes. Se han preparado diversas actividades como lotería, rifa de regalos, una rica cena y muchas sorpresas más.

Además de la música y el baile, los organizadores han preparado diversas sorpresas que sin duda harán de esta huapangueada un evento inolvidable. Como un gesto especial de agradecimiento y reconocimiento, las primeras 150 mujeres y los primeros 150 hombres en llegar al evento recibirán un regalo exclusivo, cortesía del DIF Xicoténcatl y el Gobierno Municipal.

El DIF Xicoténcatl y el Gobierno Municipal extienden una cordial invitación a todos los Adultos Mayores del municipio a participar en esta gran celebración pensada especialmente para ellos. ¡No falten!