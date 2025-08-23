INAUGURAN EN ALTAMIRA PARALIMPIADA ESTATAL 2025

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Altamira, Tamaulipas.- Con la participación de más de 100 atletas provenientes de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Madero, Victoria y Altamira, se puso en marcha la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025, programada en Aguascalientes durante los meses de septiembre y octubre.

La ceremonia inaugural se realizó en el auditorio “Reynaldo Castillo” de Altamira y contó con la presencia del director de Alto Rendimiento, Sergio Martínez Torres, quien asistió en representación del director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano. También participó la presidenta del DIF municipal de Altamira, Rosy Luque de Martínez, junto a autoridades deportivas estatales y municipales.

Las competencias se llevarán a cabo durante dos días en la ciudad de Altamira, en las disciplinas de boccia, paranatación, paradanza, paraatletismo y paraciclismo.

Las y los atletas que forman parte de esta Paralimpiada Estatal cuentan con el apoyo del Instituto del Deporte de Tamaulipas, que desplazó a la zona sur a su equipo de metodología y alto rendimiento, además de un cuerpo de jueces capacitados para garantizar el correcto desarrollo de la justa deportiva.

Cuarto Poder de Tamaulipas/