AUMENTAN BECADOS DE NIVEL PROFESIONAL EN GÓMEZ FARÍAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un esfuerzo por impulsar la educación superior y reconocer el talento local, cada vez son más los estudiantes de nivel profesional que reciben becas y apoyos en el municipio de Gómez Farías. El alcalde Frank de León encabezó una ceremonia para homenajear a los jóvenes destacados, resaltando su dedicación y esfuerzo en la búsqueda de sus metas académicas.

El edil Frank de León, consciente de la importancia de brindar las herramientas necesarias para un desarrollo integral, hizo entrega de diversos materiales educativos a los becados. Los apoyos incluyeron computadoras portátiles, tabletas electrónicas e incluso instrumentos médicos, adaptados a las necesidades específicas de cada profesión.

Durante su intervención, el alcalde Frank de León expresó su admiración por el compromiso de los estudiantes y los exhortó a continuar perseverando en sus estudios. “¡Sigan adelante y mucho éxito en lo que venga!”, les dijo, alentándolos a convertirse en agentes de cambio y líderes en sus respectivos campos.

Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno municipal de Gómez Farías con la educación y el desarrollo de su juventud, apostando por un futuro próspero y lleno de oportunidades para todos.