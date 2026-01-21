¡RESULTADOS QUE DAN CONFIANZA Y PAZ A TAMAULIPAS!

​Desde el Gobierno Municipal de El Mante, celebramos la reducción en los delitos, lograda por la administración del Dr. Américo Villarreal Anaya.

​Los indicadores del Secretariado Ejecutivo son claros y reflejan una transformación real en nuestro estado:

📉 Reducción en todos los indicadores de incidencia delictiva.

📉 -57% en homicidios dolosos.

📉 -58% en secuestros y bajas significativas en robos y violencia familiar.

​Reconocemos el liderazgo del Gobernador para devolver la tranquilidad a las familias y ese trabajo que sigue con firmeza la visión de bienestar de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

En El Mante, seguimos alineados a su visión humanista, trabajando en equipo para que la seguridad siga siendo la base de nuestro desarrollo y bienestar.