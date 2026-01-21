GONZÁLEZ SE PROYECTA AL MUNDO: BUSCARÁ GOBIERNO MUNICIPAL IMPULSAR INVERSIONES INTERNACIONALES EN LA FITUR 2026

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. – El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, anunció su participación oficial dentro de la Delegación Tamaulipeca que asistirá a la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) en Madrid, España; esto a invitación del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Turismo.

Bajo la visión de seguir incluyendo a González en la zona metropolitana interestatal en el sur de Tamaulipas, e incluir a González en el área de desarrollo integral, el municipio comenzará una agenda agresiva de promoción económica que trasciende el sector turístico, buscando posicionar al municipio como un destino estratégico para capitales globales.

Se enfatizó que la presencia de González en este foro internacional tiene objetivos claros además de su participación como sitio como potencial turístico, como lo es atraer la instalación de ensambladoras, fomentar agencias de producción de energías limpias, concretar desarrollos ecoturísticos de primer nivel y establecer acuerdos de exportación directos para la rica producción agrícola de la región.

Al respecto, el Presidente Municipal destacó el necesario cambio de visión:

“La idea es hacer lo que se debió hacer hace muchos años. Dejar de pensar en González como un municipio chico y buscar una promoción intensiva de González como un lugar listo para recibir inversiones, adoptando estrategias de municipios más desarrollados. Esto es muy necesario porque las empresas no llegan solas; tenemos que salir a buscarlas, competir con todos los municipios que buscan lo mismo y que se sepa que González brindará todas las facilidades necesarias para cualquier industria que desee invertir en Tamaulipas”, afirmó el alcalde.

Esta es la primera ocasión en la que González es incluido en ferias y foros internacionales de esta magnitud, lo cual representa un gran logro en la administración. Para el edil, esta oportunidad es el resultado de una gestión activa que no espera resultados desde el escritorio, sino que sale al mundo a gestionar.

“No podemos darnos el lujo de desperdiciar estas oportunidades. Siempre lo he mencionado, para que lleguen las empresas necesitamos tres cosas: garantía de agua, salud y educación para la mano de obra. Hoy ya tenemos avances importantes en este sentido y es momento de comenzar a gestionar inversiones. Es resultado del trabajo que estamos haciendo para combatir el rezago en el que estaba el municipio, ahora a tocar puertas y ofertar a González”, señaló Zúñiga Rodríguez.

El alcalde hizo un agradecimiento especial al Gobierno del Estado de Tamaulipas, liderado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, por integrar a González en esta misión internacional.

“Agradecemos al Gobernador por esta deferencia con González, por la invitación a ser parte de la delegación de Tamaulipas. Esto es una gran oportunidad no solo para promover el turismo, sino también la inversión, que es lo que más se ocupa para la generación de empleos y que el municipio crezca”, concluyó.

Con esta participación, González inicia una nueva etapa de promoción de inversión, demostrando que el municipio está listo para comenzar a competir con los demás municipios del sur de Tamaulipas.