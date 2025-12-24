FORTALECE DIF EL MANTE ALEGRÍA EN CASA HOGAR “MAMÁ PAULITA”

*A nombre de la Presidenta Patty Chio, lleva juguetes y regalos.

Con el propósito de promover el bienestar y la felicidad de niñas y niños, el Sistema DIF El Mante, en coordinación con el Gobierno Municipal, llevó a cabo la entrega de dulces, regalos y apoyos alimentarios a los menores que residen en la Casa Hogar “Mamá Paulita”, como parte de las actividades conmemorativas de la temporada navideña.

A nombre de la presidenta municipal Patty Chío, se refrendó el compromiso del Gobierno de El Mante de trabajar de manera constante en favor de la niñez mantense, brindando respaldo a quienes más lo necesitan y fomentando entornos llenos de amor, esperanza y protección.

Durante la visita, Erika Torres Velázquez destacó que a lo largo del año el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha mantenido un apoyo permanente hacia esta institución, contribuyendo al desarrollo integral de los menores y fortaleciendo los lazos de solidaridad con respaldo de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

“Estas acciones fortalecen los lazos a favor de quienes más lo necesitan, y hoy trajimos este donativo para que la Navidad brille en sus caritas de felicidad”, expresó, al tiempo de transmitir la felicitación de la alcaldesa Patty Chío a los infantes y al personal de la Casa Hogar, deseándoles una Navidad llena de esperanza y un Año Nuevo de paz y prosperidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de El Mante y el Sistema DIF reitera su compromiso de trabajar por una niñez más feliz, protegida y con mayores oportunidades de desarrollo.