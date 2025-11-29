FORTALECEN ESQUEMAS DE APOYO PARA PRODUCTORES DE TRIGO Y MAÍZ EN SAN FERNANDO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

San Fernando, Tamaulipas. — Con el objetivo de fortalecer los esquemas de apoyo dirigidos a las y los productores agrícolas de Tamaulipas, se impulsan acciones estratégicas orientadas a mejorar los programas de desarrollo, con la finalidad de incrementar la competitividad del sector y promover un crecimiento sostenible que contribuya al bienestar económico de las comunidades rurales.

Fue en el municipio de San Fernando donde se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por Héctor Arronte Calderón, coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores.

Durante el encuentro, Arronte transmitió a las y los productores el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, referente al fortalecimiento del federalismo mediante la sinergia entre Federación, Estado y Municipios.

Como parte de los anuncios, el coordinador informó la apertura de ventanillas para el ciclo O-I 2024–2025 correspondiente al cultivo de trigo, así como la revisión de expedientes de ciclos anteriores con posibilidad de pago. Entre ellos, destacó los casos de productores del programa de maíz del ciclo O-I 2023–2024 que aún no han recibido el apoyo correspondiente.

Asimismo, dio a conocer los avances logrados en el programa Cosechando Soberanía, impulsados gracias a la gestión del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

En su intervención, el secretario Antonio Varela Flores reafirmó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de mantener una colaboración estrecha con la Federación y los gobiernos municipales para fortalecer e impulsar los programas presidenciales, así como garantizar el acompañamiento permanente a las y los productores tamaulipecos.

A esta mesa de diálogo también asistieron el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; el titular de la SADER en Tamaulipas, Román Rigoberto Garza; la presidenta municipal de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos; y los asesores del Gobierno del Estado, Juan Báez y Perfecto Solís, quienes brindaron respaldo a los trabajos y aportaron perspectivas orientadas al fortalecimiento del desarrollo agrícola en la región.

Cuarto Poder de Tamaulipas/