LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF OCAMPO C.P. MARTHA URESTI DE BUDARTH PRESENTARÁ SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

DIF Ocampo Invita a la rendición de cuentas sobre los logros y avances en materia de asistencia social y desarrollo familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ocampo extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía a presenciar el Primer Informe de Actividades de su presidenta, la C.P. Martha Uresti de Budarth. El evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre de 2025, a las 11:00 a.m. en la Explanada del Auditorio Municipal.

Este informe representa una oportunidad para conocer de primera mano los logros, programas y acciones que el DIF Ocampo ha implementado a lo largo del año para fortalecer a las familias del municipio. Se dará a conocer el impacto de las iniciativas en materia de asistencia social y desarrollo familiar, pilares fundamentales para la construcción de un Ocampo más solidario e incluyente.

La C.P. Martha Uresti de Budarth presentará un balance detallado de los esfuerzos realizados en diversas áreas, destacando los avances significativos y los retos superados.

El DIF Ocampo considera de suma importancia la presencia de la comunidad en este evento, ya que su participación es fundamental para seguir construyendo un municipio donde todas las familias tengan la oportunidad de prosperar. Se espera que este informe sirva como un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que aún enfrenta el municipio en materia de asistencia social y desarrollo familiar, y que juntos se puedan encontrar soluciones innovadoras y eficaces.

Por todo lo anterior, el DIF Ocampo reitera su atenta invitación a toda la ciudadanía a asistir al Primer Informe de Actividades de la C.P. Martha Uresti de Budarth, el 5 de diciembre de 2025, a las 11:00 a.m. en la Explanada del Auditorio Municipal. Su presencia es indispensable para atestiguar los avances logrados que promueven el bienestar y el desarrollo integral de las familias ocampenses.