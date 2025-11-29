XICOTÉNCATL SE ILUMINA CON EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y CELEBRA LA NAVIDAD

La Plaza Principal se vistió de gala con un festival navideño lleno de luz, música y alegría, marcando el inicio de las festividades decembrinas en el municipio.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas – La noche de este sábado, Xicoténcatl brilló con el esperado Encendido del Árbol y el Festival Navideño 2025, un evento organizado por el Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Mariela López Sosa. La Plaza Principal se transformó en un escenario mágico, donde la comunidad se reunió para celebrar la unión, la esperanza y el espíritu navideño.

El evento tuvo como protagonistas a los niños y niñas de preescolar y primaria de las zonas escolares 29 y 140, quienes, con sus presentaciones llenas de energía y creatividad, crearon un ambiente festivo que envolvió a todos los asistentes. Sus coreografías y actuaciones navideñas despertaron la alegría de los cientos de personas que se congregaron en la plaza, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los directores, maestros y padres de familia que hicieron posible su participación.

La alcaldesa Mariela López Sosa expresó su agradecimiento a la comunidad por su asistencia y participación en el evento. En su mensaje, resaltó el significado especial de cada luz del árbol: “Cada luz del árbol simboliza esperanza, unión y los sueños de las familias de Xicoténcatl”, afirmó. Además, envió sus mejores deseos de salud, paz y armonía para todos los habitantes del municipio en esta Navidad.

Además de las presentaciones artísticas, las familias disfrutaron de una noche llena de sorpresas y regalos, incluyendo pelotas, dulces, premios especiales y la rifa de pantallas planas, creando un ambiente completamente navideño y familiar.

Durante el evento, también se llevó a cabo la entrega de premios a los ganadores del concurso “Desafío Navideño”, reconociendo la creatividad, el entusiasmo y el espíritu festivo de quienes participaron. El show “Promesa con Santa”, junto con todas las actividades y la participación de la comunidad, contribuyó a hacer de esta noche una celebración inolvidable.

Con este evento, Xicoténcatl da inicio a las festividades navideñas, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la unión familiar, la promoción de la cultura y el fortalecimiento del tejido social.