GÓMEZ FARÍAS IMPULSA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS

El alcalde Frank de León da el banderazo de inicio a obras en diversas comunidades, respondiendo a solicitudes ciudadanas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El Gobierno Municipal, liderado por el Alcalde Frank de León, ha dado inicio a una nueva etapa de obras de rehabilitación y pavimentación de calles y caminos en el municipio. Bajo el lema “¡Por ti, seguiremos haciendo historia!”, esta semana marca el comienzo de proyectos concretos en beneficio de la comunidad de Gómez Farías.

En varias comunidades, se han realizado los actos simbólicos de inicio de obra, evidenciando la respuesta del gobierno municipal a las necesidades planteadas por los habitantes. Estas obras son resultado directo de las solicitudes ciudadanas, destacando el compromiso de la administración con el bienestar colectivo.

Las reuniones previas en cada localidad han sido una pieza clave en el desarrollo de este plan de obra. Estos encuentros han permitido identificar las prioridades de cada comunidad y diseñar proyectos que respondan de manera efectiva a sus necesidades específicas.

El gobierno municipal enfatizó que el trabajo es constante y esta serie de acciones son una muestra clara del compromiso con el desarrollo y el beneficio colectivo de Gómez Farías.