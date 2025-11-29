ARRANCA ARMANDO MARTÍNEZ OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN ZONA RURAL Y URBANA DE ALTAMIRA

*Se destinan más de 7 millones de pesos a vialidades con concreto hidráulico y servicios complementarios

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez dio inicio a dos importantes obras de pavimentación con concreto hidráulico en sectores rurales y urbanos del municipio, mediante una inversión conjunta que supera los 7 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de miles de familias altamirenses.

La primera obra corresponde a la pavimentación de la calle José María Morelos, entre Héroe de Nacozari y Pedro J. Méndez, en Villa Cuauhtémoc, donde se construirán guarniciones, banquetas, áreas de alumbrado público y red hidrosanitaria.

Con una inversión de 2 millones 613 mil 225.55 pesos, esta acción beneficiará a 5 mil 756 habitantes de la localidad.

Asimismo, el munícipe encabezó el arranque de la pavimentación de la calle Voluntad y Trabajo, en el sector Nuevo Lomas del Real y Azteca. El proyecto contempla la instalación de red hidrosanitaria, guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo.

En esta obra se destina una inversión de 4 millones 811 mil 482.39 pesos, en favor de mil 850 residentes.

Durante el evento, Martínez Manríquez destacó que estos avances han sido posibles gracias a la correcta administración de los recursos públicos.

“Gracias al manejo transparente de los recursos podemos avanzar así, muy rápidamente como lo hemos venido haciendo”, señaló el alcalde.

El presidente municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando infraestructura vial que brinde seguridad, conectividad y bienestar a la población de Altamira.