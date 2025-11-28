DIF OCAMPO FORTALECE LA ATENCIÓN SOCIAL

Asiste Trabajadora Social al 2.º Congreso Estatal para Brindar un Servicio Más Humano y de Calidad a las Familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En su compromiso por “Siempre aprendiendo para servir mejor”, la trabajadora social del Sistema DIF Ocampo, Beatriz Adriana Báez Almazán, asistió al 2.º Congreso Estatal de Trabajo Social, un evento organizado por el Sistema DIF Tamaulipas.

La participación de Báez Almazán tuvo como objetivo fortalecer sus conocimientos y herramientas profesionales, buscando brindar una atención más humana y de mayor calidad a las familias del municipio de Ocampo.

Esta acción refleja el interés del DIF Ocampo, que preside la C. P. Martha Uresti de Budarth, de mantener a su personal actualizado y capacitado. Con iniciativas como esta, la institución continúa creciendo y mejorando su servicio para atender eficazmente las necesidades de las familias ocampenses.