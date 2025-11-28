EL ALCALDE FRANK DE LEÓN CELEBRA CON “ORGULLO Y GRATITUD” EL 79 ANIVERSARIO DE LA PRIMARIA PROF. NORBERTO URIEGAS

El edil de Gómez Farías, exalumno de la institución, felicitó a la comunidad escolar por su legado y la formación del futuro del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El municipio de Gómez Farías se unió a la celebración del 79 aniversario de la fundación de la Escuela Primaria Prof. Norberto Uriegas, una fecha que reviste un significado especial para el alcalde Frank de León, quien expresó su profunda felicidad y contento por el longevo aniversario.

El edil De León es un exalumno de la institución educativa, un hecho que siempre recuerda con orgullo y gratitud, destacando la importancia que tuvo la escuela en su formación personal y profesional.

En un mensaje dirigido a la comunidad escolar, el alcalde extendió una calurosa felicitación a directivos, maestros, personal administrativo, padres de familia y, especialmente, a los alumnos. Enfatizó el impacto de la institución a lo largo de sus casi ocho décadas de existencia.

“Esta escuela no solo es un edificio; es una parte fundamental de la historia de nuestro municipio. A través de sus aulas, ha construido un valioso legado y ha cosechado innumerables logros educativos, dedicándose a la noble labor de formar al futuro de Gómez Farías,” declaró el alcalde De León.

La celebración de este 79 aniversario reafirma el compromiso del municipio con la educación y el reconocimiento a las instituciones que, como la Primaria Prof. Norberto Uriegas, han sido pilares en el desarrollo y progreso de la comunidad.