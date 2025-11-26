REPONE Y REPARA COMAPA ALTAMIRA LÍNEAS DE DRENAJE EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS

*Acciones enfocadas a optimizar el funcionamiento de la red hidrosanitaria en la ciudad

Dentro de sus acciones de mejoramiento de la red de drenaje, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, realiza la reposición de líneas generales de drenaje y reparación de tuberías de desagüe en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad.

En la Avenida 2 de Mayo de la colonia Nuevo Tampico, personal técnico especializado efectúa el cambio de una línea de drenaje de 10 pulgadas que se encuentra dañada, desarrollando labores similares en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Lázaro Cárdenas, donde también se sustituyó importante tramo de tubería del mismo diámetro que estaba averiada.

De igual manera, se llevó a cabo la reposición de drenaje en la calle París, entre Alfredo V. Bonfil y Salvador Díaz Mirón, de la colonia Serapio Venegas, en tanto se trabaja en el reemplazo de la línea general de drenaje en la calle Cachandrana, entre C-2 y Mora Norte, del Fraccionamiento Arboledas.

Y continuando con el mejoramiento de la red hidrosanitaria, se realizó la reparación de línea general de drenaje en la Avenida 2 de Mayo, entre 18 de Marzo y 5 de Mayo, de la colonia Nuevo Tampico.

Comprometidos con la población altamirense y atendiendo las indicaciones del presidente municipal Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira trabaja las 24 horas del día para optimizar la operación de las líneas y colectores de drenaje.