PATTY CHÍO ENCABEZA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

*Se realiza el segundo Taller de Participación Ciudadana.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de El Mante 2024–2027 realizó el segundo Taller de Participación Ciudadana, como parte del proceso de actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano.

Este encuentro tuvo como propósito fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo urbano ordenado y sostenible, mediante la integración de distintos sectores y dependencias municipales.

Durante la jornada se llevaron a cabo mesas de trabajo con la participación de áreas como Protección Civil, Obras Públicas, DIF Mante, Tránsito Municipal, Turismo, entre otras, cuyas aportaciones permitirán enriquecer el análisis y definir estrategias que respondan a las necesidades actuales y futuras del municipio.

En su mensaje, la Presidenta Municipal Patty Chío reafirmó el compromiso de su administración de impulsar una actualización responsable y participativa del Plan de Ordenamiento Territorial, enfatizando que el crecimiento urbano y la adecuada planeación de la ciudad seguirán siendo prioridades para garantizar mejores condiciones de vida para todas las familias mantenses.

La sesión fue dirigida por Reyna Claudette, Subdirectora de Planeación Territorial, quien detalló las etapas del proceso que comprende: planeación, diagnóstico, consulta ciudadana, aprobación de Cabildo, dictamen y posterior publicación.