OCAMPO SE ILUMINA CON ENERGÍA SOLAR: ALCALDE BUDARTH BÁEZ INAUGURA INSTALACIÓN DE PANELES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas – En un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez inauguró la nueva instalación de paneles solares en la Presidencia Municipal de Ocampo. Esta iniciativa marca un hito en la administración local, apostando por el ahorro energético y la adopción de tecnologías renovables para un futuro más limpio y sustentable.

La instalación de los paneles solares en la sede del gobierno municipal representa una inversión estratégica que no solo reducirá los costos operativos a largo plazo, sino que también disminuirá la huella de carbono del municipio. Al generar energía limpia a partir del sol, Ocampo se posiciona como un líder regional en la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente.

“Estamos construyendo un Ocampo más sustentable”, afirmó el alcalde Budarth Báez durante la ceremonia de inauguración. “Esta obra es una muestra clara de nuestro compromiso con el medio ambiente y con el bienestar de las futuras generaciones. Al invertir en energías renovables, no solo ahorramos dinero, sino que también contribuimos a la preservación de nuestro planeta”.

La iniciativa forma parte de un plan integral del Gobierno de Ocampo para impulsar el desarrollo sostenible en la región. Además de la instalación de paneles solares, se están implementando otras acciones para promover la eficiencia energética, la gestión responsable de los recursos naturales y la educación ambiental.

Con esta acción, el Gobierno de Ocampo reafirma su compromiso de estar “Más Cerca De Nuestra Gente”, trabajando por un municipio más próspero, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Se espera que esta iniciativa sirva de ejemplo para otras comunidades, inspirando la adopción de tecnologías limpias y la construcción de un futuro más verde para todos.