RECONOCE CRUM DE SAN LUIS POTOSÍ TRABAJO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS EN ATENCIÓN AÉREA DE URGENCIAS

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas registra un avance muy significativo en materia de urgencias a través del CRUM y se ha convertido en un referente a nivel nacional, gracias al apoyo que recibe por parte del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, para implementar entre otras cosas el tema del transporte aéreo médico.

Al realizar una visita de trabajo, el coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de San Luis Potosí, Juan Daniel Rubio Hernández, destacó que Tamaulipas comienza a ser punta de lanza en el país por el servicio integral que otorga y sobre todo, en la parte aérea.

Tamaulipas es de los estados que ya llevan un camino muy grande a pesar del poco tiempo que tiene este programa y eso nos motiva a compartir y llevar experiencias gratas de su funcionamiento, infraestructura y organización, dijo.

“El CRUM de Tamaulipas ha tenido un avance significativo en los últimos 3 años, convirtiéndolo en un ejemplo nacional, destacando también la organización que realizan al momento de otorgar los servicios prehospitalarios, lo que nos motiva para aplicar las experiencias que tenemos con este tipo de vistas”, destacó.

Cabe señalar que el coordinador del CRUM de San Luis Potosí, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, donde además de hacer el reconocimiento se comprometió a fortalecer los lazos interestatales, el trabajo y la coordinación, todo ello con el fin de avanzar y otorgar a la población de ambas entidades, la atención oportuna y segura que necesita para salvar su vida.