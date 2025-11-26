APRUEBA CABILDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EL MANTE PARA 2026

* Síndicos y regidores dan respaldo unánime y reiteran con esto un trabajo conjunto que pone a las familias mantenses y su bienestar como la prioridad

Con el respaldo de síndicos y regidores, se aprobó de forma unánime el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026 del Municipio de El Mante, gasto que cubrirá necesidades prioritarias y se ejercerá de una forma responsable.

La Presidenta Municipal Patty Chío, presentó a través de la Tesorería Municipal el proyecto presupuestal, que en siete rubros, contempla el gasto global que ejercerá el Municipio durante el ejercicio fiscal del siguiente año.

El tesorero municipal Rigoberto Rodríguez Rangel, dijo que por instrucciones de la Alcaldesa Patty Chío, el gasto seguirá enfocado en solucionar añejas problemáticas ciudadanas como es lo relativo al tema del drenaje y agua potable.

De igual forma, se continuará con el equipamiento en áreas como Protección Civil y Bomberos, que durante años han carecido de inversión en equipamiento.

El Presupuesto de Egresos constituye el programa anual de gastos del municipio, ya que permite al Ayuntamiento: Prever los recursos financieros necesarios para la administración municipal y Ilevar un control estricto de los egresos de la misma”, dijo el Tesorero.

Los regidores Bruno Díaz y Alejandra García, promovieron que se contemplen como se previó, la inversión en áreas como Protección Civil y espacios públicos.

La Presidenta Municipal Patty Chío dijo que el Presupuesto 2026 fortalecerá las inversiones que ya se han efectuado en rubros prioritarios y en lo general, garantiza el bienestar de las familias.

“Agradecemos a los síndicos y regidores el haber respaldado este proyecto, porque es así como nos hemos mantenido juntos en cada acción, trabajando por lo más importante que son nuestras familias y la transformación de El Mante”, dijo