RECONOCE PATTY CHÍO LABOR DE LAS Y LOS AGENTES VIALES

* ​Con motivo del Día de las y los Agentes Viales, el Gobierno Municipal de El Mante reconoció el trabajo, la dedicación y el compromiso que realizan diariamente al servicio de las familias mantenses, además de entregar uniformes nuevos y regalos

​La presidenta municipal, Patty Chío, acompañada por el director de Tránsito y Vialidad, Jorge Tinajero, encabezó este reconocimiento en el que se llevó a cabo la entrega de uniformes y obsequios a las y los elementos, como muestra de agradecimiento a su vocación de servicio y responsabilidad con la ciudadanía.

Durante su mensaje, la alcaldesa refrendó el compromiso de su administración con el orden y la seguridad vial en el municipio, destacando la importancia del trabajo que desempeñan las y los agentes viales para proteger la integridad de peatones y automovilistas.

“Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo, compromiso y entrega que cada uno de ustedes realiza por El Mante los 365 días del año, siempre al servicio de nuestra gente. Gracias por trabajar de la mano con el Gobierno Municipal, porque solamente unidos, con responsabilidad y vocación de servicio, es como verdaderamente podemos transformar nuestro municipio”, expresó la presidenta municipal.

Patty Chío señaló que, en poco más de un año de gobierno, se han identificado diversas carencias dentro de esta corporación, muchas de las cuales ya han sido atendidas y resueltas, reiterando que se continuará trabajando para fortalecer sus condiciones laborales y operativas.

“El día de hoy hacemos entrega de uniformes para todas y todos ustedes como una muestra de reconocimiento a su esfuerzo y como parte del compromiso de dignificar su labor”, agregó.

Finalmente, exhortó a las y los agentes viales a continuar trabajando en unidad, con responsabilidad y sentido humano para fortalecer la seguridad vial y seguir cuidando de las familias de El Mante.