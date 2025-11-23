ARRANCA ARMANDO MARTÍNEZ MÁS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

*Continúa el gobierno de Altamira mejorando las condiciones de las vialidades y la conectividad vial

ALTAMIRA, TAM., 23 noviembre 2025.- El gobierno municipal de Altamira, encabezado por el Dr. Armando Martínez Manríquez, puso en marcha una nueva etapa de trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Altamira Sector 4.

Las acciones comprenden de la calle 2 de Mayo —entre Palma y Cerezos—, así como la calle Cerezos —entre 2 de Mayo y Tulipanes—.

Esta obra integral incluye la reposición de la red hidrosanitaria, la construcción de guarniciones y banquetas, la instalación de alumbrado público solar autónomo y la colocación de señalamientos viales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes y mejorar la movilidad en la zona.

“Seguimos transformando la colonia Altamira Sector 4 con infraestructura digna y segura para todas y todos”, afirmó el alcalde Armando Martínez, al destacar que estas acciones forman parte del compromiso permanente de su administración para fortalecer la infraestructura urbana del municipio.