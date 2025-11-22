XICOTÉNCATL INICIA PREPARATIVOS NAVIDEÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL

El Ayuntamiento de Xicoténcatl, por instrucciones de Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, inició los trabajos de preparación para la decoración de la Plaza Principal y el armado del tradicional Pino Navideño, dando comienzo a las actividades decembrinas en el municipio.

La alcaldesa Mariela López Sosa supervisó personalmente los avances, reafirmando su compromiso con ofrecer espacios dignos, iluminados y llenos de espíritu navideño para las familias xicotenquenses.

Como parte de la agenda navideña, el municipio contará con tres eventos especiales:

29 de noviembre: Encendido del Pino Navideño.

3 de diciembre – 5:30 PM: Gran Desfile de Navidad.

14 de diciembre – 6:00 PM: Obra navideña en la Biblioteca Municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece el ambiente de unión, convivencia y alegría en Xicoténcatl.