¡GRAN NOTICIA! EL MERCADO MUNICIPAL DE GRACIANO SÁNCHEZ ABRE SUS PUERTAS EN DICIEMBRE

El Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez anuncia la apertura del primer mercado en la historia de la comunidad. El edil supervisa personalmente los avances de la obra.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GONZÁLEZ, TAM. – En un hecho trascendental para la comunidad de Graciano Sánchez, el Gobierno Municipal 2024-2027 se prepara para inaugurar el Nuevo Mercado Municipal, una obra histórica que se convertirá en el primer espacio de su tipo en esta localidad.

Así lo dio a conocer el Presidente Municipal, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, quien confirmó que la apertura oficial está programada para la primera quincena de diciembre.

“Estas son grandes noticias de nuestra administración 2024-2027”, declaró el edil, destacando la importancia de esta infraestructura para el desarrollo económico y social de Graciano Sánchez.

Con el objetivo de garantizar la finalización de los trabajos en tiempo y forma, el Dr. Zúñiga Rodríguez ha estado supervisando personalmente el avance de la construcción. Su presencia en el sitio subraya el compromiso de su gobierno con la entrega de obras de calidad que responden a las necesidades de los ciudadanos.

La inauguración del Mercado Municipal no solo proporcionará un espacio digno y adecuado para los comerciantes locales, sino que también ofrecerá a las familias de Graciano Sánchez un punto de encuentro para la compra de productos frescos y diversos, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.