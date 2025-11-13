OCAMPO RESPONDE: EL ALCALDE MELCHOR BUDARTH ARRANCA HISTÓRICA OBRA DE BACHEO EN LA CARRETERA MANTE-OCAMPO

Con recursos municipales propios, la administración de Ocampo atiende el deterioro de años en el tramo estatal “El Limón – Chamal”, priorizando la seguridad y la movilidad de las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En una acción considerada como un precedente para la región, el Gobierno Municipal de Ocampo, encabezado por el alcalde Melchor Budarth Báez, dio el banderazo de arranque a una ambiciosa obra de bacheo que busca rehabilitar un tramo crítico de la carretera estatal Mante-Ocampo.

La vía, que por años ha sido motivo de quejas debido a los severos daños y la presencia de “mega baches”, representa un riesgo constante para los automovilistas. Ante la urgencia de la situación, el municipio de Ocampo decidió tomar la iniciativa.

La obra se llevará a cabo con recursos propios del municipio, demostrando un compromiso directo con las necesidades de la ciudadanía. La rehabilitación se extenderá desde la comunidad de El Limón hasta el sector de Chamal, cubriendo los puntos más afectados de la arteria vial.

El objetivo principal es restaurar la seguridad y facilitar el traslado de las familias, una necesidad que se vuelve aún más apremiante durante la temporada de lluvias, cuando los baches se convierten en trampas invisibles.

Esta medida de infraestructura no solo busca mejorar la superficie de rodamiento, sino que también refuerza el compromiso de la administración local con la seguridad y la conectividad del municipio. “En Ocampo seguimos trabajando para mejorar la movilidad, seguridad y la conectividad,” concluyó el edil.