REAFIRMA MARIELA LÓPEZ SOSA SU COMPROMISO CON EL SECTOR EDUCATIVO

Xicoténcatl, Tam.— Con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo en las instituciones educativas, Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl, entregó una impresora a la Supervisión de la Zona 140 de Educación Primaria, dirigida por el profesor David Hernández Torres, con sede en la escuela Venustiano Carranza de la colonia Primero de Mayo.

La alcaldesa señaló que estas acciones forman parte del apoyo permanente que su administración brinda a maestras y maestros, con el objetivo de optimizar los procesos académicos y contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños del municipio.