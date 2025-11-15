TERCERA ETAPA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamps. — La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la tercera etapa de la jornada de esterilización canina y felina, una acción que contribuye al cuidado responsable de mascotas y a la protección de la salud pública en la localidad.

El Ayuntamiento informó que estas jornadas permiten prevenir enfermedades y disminuir la presencia de animales en situación de calle, lo que representa un beneficio directo para la ciudadanía.

Las actividades continuarán realizándose en distintos puntos del municipio con el propósito de ofrecer atención accesible y oportuna a las familias que lo requieran.