RECONOCE LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS A TAMAULIPAS POR ESTRATEGIA DE MEDICINA DE ESTILO DE VIDA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Montemorelos, Nuevo León. – Los representantes de la escuela de Medicina de la Universidad de Montemorelos, reconocieron la labor de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, por promover estrategias de salud y bienestar como el de Medicina de Estilo de Vida.

Fue durante la celebración del 50 aniversario de esta unidad académica, en donde el titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, recibió el reconocimiento por parte del rector, Ismael Castillo Osuna, quien destacó el trabajo que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, ha realizado para promover una cultura saludable entre la población tamaulipeca.

Como parte de la agenda y previo al evento protocolario, se desarrolló una reunión con las autoridades universitarias para presentar este nuevo modelo de salud, que forma parte de la vinculación con las universidades y el fortalecimiento de los programas preventivos.

“Este modelo preventivo, está orientado a facilitar la adquisición de conocimientos en los pilares de la medicina para desarrollar nuevas habilidades prácticas y facilitarle al paciente procesos de cambio de comportamiento en su salud, aunado a formar profesionales inspirados y equipados para acompañar a los pacientes y sus comunidades en la construcción de salud y bienestar”, destacó el secretario de Salud.

La estrategia de Dirección de Medicina de Estilo de Vida, forma parte de la estructura de la dependencia estatal, se basa en la práctica y en la evidencia científica para ayudar a los individuos y sus familias a adoptar y mantener comportamientos saludables que benefician en su salud y calidad de vida, lo que permite controlar y disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.

A este encuentro asistió el director de Medicina de Estilo de Vida Saludable, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Lujhon Guillermo Floréz Gutiérrez; el presidente, Antonio Jiménez Luna; y el vicepresidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, Guillermo Jacobo Baca.

Cuarto Poder de Tamaulipas/