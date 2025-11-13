IMPULSA MARIELA LÓPEZ SOSA LA CULTURA Y LA LECTURA EN LA NIÑEZ DE XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam. — El Ayuntamiento de Xicoténcatl, que encabeza la presidenta municipal Mariela López Sosa, llevó a cabo esta tarde-noche el Festival Artístico por el Día del Libro, refrendando su impulso a la cultura educativa y al fomento de la lectura en la niñez.

El programa incluyó la dinámica “Dulce Lectura”, la presentación del Grupo de Danza de la Casa de la Cultura, la participación de “Xantolito” con su exhibición de máscaras, la narración del cuento Horifera (Creole 1975) y una escenografía preparada por la Esc. Prim. Hermanos Flores Magón.

Durante el evento, la librería Cuatro Vientos obsequió libros a las niñas y niños participantes, fortaleciendo el compromiso de esta administración con la formación y el desarrollo cultural de las nuevas generaciones.