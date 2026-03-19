AUTORIDADES FEDERALES DE ENERGÍA REALIZAN RECORRIDO EN LA PLANTA DE PIRÓLISIS DE PLÁSTICOS EN ALTAMIRA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Altamira, Tamaulipas.– En el aniversario de la Expropiación Petrolera, la Secretaría de Energía del Gobierno de México, la Comisión Nacional de Energía y la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas realizaron un recorrido dentro de la planta de pirólisis de plásticos de Green Bauen, empresa orgullosamente tamaulipeca.

Por instrucción y en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario Walter Julián Ángel Jiménez, junto con el gerente de tecnología de la planta, Carlos de la Rosa, explicaron el proceso termoquímico que permite transformar la materia en recursos energéticos, una oportunidad clave para el desarrollo de un proyecto que se despliega dentro de las acciones de economía circular planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dentro del recorrido, se contó con la participación del subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio; el subsecretario de Electricidad de la SENER, José Antonio Rojas Nieto; el director general del CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez; el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila; la titular de la Unidad de Estrategia, Vinculación Interinstitucional y Seguimiento de Proyectos e Inversiones, Liliana Rosales; y el secretario de la SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez.

El subsecretario Jorge Marcial Islas reconoció el gran interés que existe en esta tecnología para que se integre dentro de los esquemas de economía circular que impulsa el Gobierno Federal, así como su aportación al tratamiento de plásticos considerados de disposición final, lo que actualmente representa un grave problema de contaminación ambiental en México.

Cabe señalar que dicha planta se construyó con tecnología 100 % tamaulipeca, de la cual se obtienen parafinas, keroseno, gasolina y diésel de alta calidad y con estándares de bajo azufre, lo que representa un beneficio para el cuidado del medio ambiente.

Cuarto Poder de Tamaulipas/