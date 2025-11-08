GOBIERNO DE EL MANTE Y GALERÍA “RAMÓN CANO MANILLA” PRESENTAN LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA “VAMOS A JUGAR”

Una explosión de color y creatividad de la artista Esthela González Mayorga promete cautivar al público en el corazón de la ciudad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Gobierno Municipal de El Mante, periodo 2024-2027, en colaboración con la prestigiosa Galería de Arte “Ramón Cano Manilla”, extienden una cordial invitación a la ciudadanía para asistir a la inauguración de la exposición pictórica “Vamos a Jugar”, de la reconocida artista Esthela González Mayorga.

Esta muestra se perfila como un evento cultural imperdible, que ofrecerá a los asistentes una tarde llena de arte y color a través de las vibrantes creaciones de González Mayorga. La artista, conocida por su estilo distintivo, busca despertar el espíritu lúdico y la reflexión en el espectador a través de su obra.

La cita es el próximo Viernes 14 de Noviembre de 2025 en punto de las 6:00 PM. El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Galería de Arte “Ramón Cano Manilla”, ubicada en la Calle Hidalgo #101, Zona Centro, un espacio emblemático para la promoción artística en la localidad.

Las autoridades municipales y los organizadores han destacado que la entrada es libre para todo el público, reforzando el compromiso de acercar la cultura y las artes plásticas a todos los sectores de la comunidad mantense. Se espera una gran afluencia de amantes del arte, estudiantes y público en general para compartir esta significativa velada cultural.