EMITE PROTECCIÓN CIVIL DE XICOTÉNCATL LLAMADO ANTE DESCENSO DE TEMPERATURA

Xicoténcatl, Tam. — La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que el Frente Frío No. 13 ingresará al estado este domingo, provocando un descenso moderado en las temperaturas en la zona cañera.

Se prevé que los valores mínimos oscilen entre 8 y 12 grados Celsius, por lo que se exhorta a la población a abrigarse, cuidar a niños y adultos mayores, y evitar exponerse a las bajas temperaturas.

La dependencia pidió mantenerse atentos a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante los cambios bruscos de clima.