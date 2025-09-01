ARRANCA SEBIEN CICLO ESCOLAR EN XICOTÉNCATL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas.– Atendiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, puso en marcha el ciclo escolar 2025-2026 en la escuela primaria “Hermanos Flores Magón” del municipio de Xicoténcatl, en un evento cívico de patriotismo y entusiasmo.

Ante autoridades civiles y de la comunidad educativa, al hacer uso de la palabra, Casas González transmitió el mensaje enviado por el gobernador Américo Villarreal a la comunidad escolar, especialmente a las niñas y niños, para que realicen su máximo esfuerzo y den todo por el aprovechamiento y el aprendizaje, para hacer de ese plantel educativo el mejor espacio de una vida feliz, una vida saludable, plena de conocimientos y de una convivencia en armonía y paz.

“Nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, ha destacado que la educación debe ser un derecho garantizado para todas y todos, sin distinciones ni barreras. Por ello, ha impulsado una visión humanista, y cada ciclo escolar va concretando los avances de la Nueva Escuela Mexicana, que establece la ruta de la mejoría permanente de la educación que ustedes reciben”, pronunció.

En este marco, destacó la presencia del gobernador en Palacio Nacional, en el acto de entrega del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de estar al frente del segundo piso de la Cuarta Transformación.

También subrayó que, como nunca antes, se avanza en la universalización de las becas para todos, lo que representa un derecho para cada estudiante. “Es una educación que contribuye al desarrollo individual y, al mismo tiempo, fortalece el tejido familiar y de las comunidades”, dijo y añadió que esta sinergia entre Estado y Federación permite atender las necesidades de quienes requieren un apoyo adicional para continuar su trayectoria escolar.

Además, dijo que se volvieron a entregar más de 3.8 millones de textos gratuitos mejorados, que son la principal herramienta de aprendizaje de las alumnas y los alumnos; asimismo, el gobierno de Tamaulipas destinó recursos propios para entregar más de medio millón de paquetes con útiles escolares para cada uno de los estudiantes de escuelas públicas de educación preescolar y básica, con un criterio de equidad.

En este ciclo escolar que inicia, subrayó Casas González, también se están entregando casi 50 mil uniformes destinados a municipios y regiones donde más se necesitan.

A este acto cívico acudieron José Luis Vallejo Boijseauneau, como representante de la Secretaría de Educación en Tamaulipas; Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl; Hans López Trujillo, representante del SNTE; María Magdalena Montelongo, directora del plantel; Virginia Mercedes Arriola Ochoa, en representación de las madres y padres de familia, y el alumno Carlos Emanuel Nieto Sosa.

