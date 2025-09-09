AUTORIDADES EDUCATIVAS RECIBEN RESPALDO DEL ALCALDE EN GÓMEZ FARÍAS

Frank de León da la bienvenida a la nueva directora de la Secundaria Técnica No. 25 y reafirma su compromiso con la educación.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. — En un acto de reconocimiento al trabajo educativo en el municipio, el Presidente Municipal de Gómez Farías, Frank de León, saludó cordialmente al supervisor de zona, Profr. Narciso Barrientos, y a la Profra. Lizbeth Yadira Núñez Padrón, quien recientemente asumió la dirección de la Escuela Secundaria Técnica No. 25 “Revolución Agropecuaria”.

Durante el encuentro, el alcalde expresó su entusiasmo por el nombramiento de la nueva directora y deseó éxito en su gestión. “¡Todo el éxito en esta nueva encomienda!”, manifestó de León, destacando que en Gómez Farías se trabaja todos los días por una mejor educación.

La presencia de autoridades educativas en el municipio refuerza el compromiso institucional por elevar la calidad académica y fortalecer los vínculos entre gobierno y comunidad escolar. La Secundaria Técnica No. 25, reconocida por su enfoque agropecuario, representa un pilar en la formación de jóvenes en la región.

“En Gómez Farías se trabaja todos los días por una mejor educación”, afirmó el Presidente Municipal, reafirmando el enfoque prioritario que su gobierno otorga al desarrollo educativo de los jóvenes del municipio. La reunión con el supervisor de zona y la nueva directora de la Secundaria Técnica No. 25 representa un paso más en la colaboración entre las autoridades municipales y educativas para fortalecer la calidad de la enseñanza y brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para su éxito académico y personal.

Con este gesto, el gobierno municipal reafirma su disposición de colaborar activamente en iniciativas que impulsen el desarrollo educativo y social de Gómez Farías.