GOBIERNO DE GONZÁLEZ Y ESTADO REFUERZAN BLINDAJE SANITARIO CONTRA EL GUSANO BARRENADOR

González, Tamaulipas; 6 de Noviembre de 2025. – El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, ha intensificado las acciones de prevención y vigilancia para proteger al sector ganadero de la amenaza del Gusano Barrenador, destacando la coordinación total con la administración estatal del Dr. Américo Villarreal Anaya.

En un encuentro con productores y ganaderos, el Presidente Municipal aseguró que “no vamos a bajar la guardia” ante esta plaga que representa una amenaza real al patrimonio de las familias rurales del municipio.

“Fue un gusto y una necesidad encontrarnos hoy con nuestros amigos ganaderos y productores para reforzar el blindaje sanitario contra el Gusano Barrenador. Sé que esta plaga es una amenaza real a su patrimonio, por eso, en mi administración, y con el respaldo del Gobernador el Dr. Américo Villarreal, ¡no vamos a bajar la guardia!”, afirmó el Dr. Zúñiga Rodríguez.

El edil indicó que trabajando de la mano con el Gobierno Estatal, su administración ya implenta acciones implementadas por la Dirección de Desarrollo Rural de González que incluyen: Instalación de Trampas Estratégicas, Entrega y Aplicación de Cicatrizantes así como insumos esenciales, como cicatrizantes, para que los productores puedan prevenir el alojamiento del parásito en las heridas de sus animales.

Agregó, que de primera mano la Dirección de Desarrollo Rural estará brindando Asesoría Técnica Permanente, acompañamiento continuo y orientación a los productores para una correcta vigilancia y manejo sanitario.

El Presidente Municipal agradeció la presencia y el respaldo del Subsecretario de Desarrollo Rural del Estado, Temo Amaya, confirmando que la coordinación intergubernamental es la clave para el éxito de esta campaña.

Por último, enfatizó que la participación de los productores es esencial en esta estrategia. “Haciendo equipo con el Dr. Américo, ¡vamos a blindar a González y a Tamaulipas y a defender el fruto de su esfuerzo!”, haciendo un llamado a reportar cualquier caso sospechoso de inmediato a la Dirección de Desarrollo Rural. El Gobierno Municipal reitera su compromiso con el desarrollo rural y la economía local, asegurando que “la prevención es la mejor inversión” para garantizar la salud y rentabilidad del hato ganadero de González