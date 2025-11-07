FRANK DE LEÓN FORTALECE EL BIENESTAR MUNICIPAL Y ANUNCIA IMPORTANTE DONACIÓN DE PEMEX EN GÓMEZ FARÍAS

El Alcalde Frank de León entrega más de 200 apoyos directos para mejoramiento de vivienda y suma un camión cisterna, un recolector de basura, y anuncia una ambulancia nueva gracias a donativo de PEMEX.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El presidente municipal de Gómez Farías, Frank de León, encabezó la entrega de más de 200 apoyos directos a familias del municipio, como parte del programa de bienestar municipal para el mejoramiento de vivienda. La entrega se llevó a cabo en el auditorio municipal de la villa, donde el alcalde, acompañado de su Cabildo y funcionarios, hizo llegar a los beneficiarios de comunidades aledañas materiales esenciales como láminas, letrinas, tinacos, block y cemento.

En su mensaje, el alcalde Frank de León subrayó la importancia de que la ciudadanía se acerque a realizar las solicitudes pertinentes, ya que este trámite es el conducto para que la ayuda se materialice, llegando ahora a los más de 200 beneficiarios.

“Aunque habrá algunos que desean que hagamos mal las cosas al tratar de desalentarnos para entregar apoyos directos; nosotros no nos cansamos de hacerles llegar esta ayuda que no es de hoy, es de siempre con su amigo Frank,” sostuvo el alcalde, enfatizando su compromiso inquebrantable con la ciudadanía y respondiendo a la demanda auténtica de la población.

Con esta acción, Frank de León no solo afianza el trabajo en obra pública, sino que también impulsa las acciones directas de apoyo social.

El acto también fue el marco para compartir una noticia de gran relevancia para el municipio: la adquisición de un camión de bomberos (camión cisterna) donado por la empresa paraestatal PEMEX.

Este reciente apoyo se suma a una entrega previa por parte de la misma empresa, que hace poco había dotado al municipio de un camión recolector de basura. Además de estos importantes vehículos, el alcalde anunció la pronta entrega de una ambulancia nueva, que será puesta de inmediato al servicio de la población local y de los municipios hermanos de la región, fortaleciendo la capacidad de respuesta y asistencia en emergencias.

Esta donación de equipo esencial por parte de PEMEX incrementa significativamente la infraestructura de servicios públicos y la capacidad de respuesta ante contingencias en Gómez Farías y sus alrededores.