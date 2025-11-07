ARRANCAN CUATRO NUEVAS OBRAS EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam. — La presidenta municipal Mariela López Sosa dio inicio al arranque de cuatro obras que beneficiarán a familias de distintas comunidades del municipio.

Los proyectos incluyen la construcción de un comedor escolar y sanitarios en el Telebachillerato del Ejido Segunda Unidad (El Aquiche), la instalación de un sistema de captación de agua pluvial en la colonia Ferrocarril I, un techado en el Ejido Águilas de la Victoria y la rehabilitación del Centro de Atención Múltiple en la zona centro.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal por mejorar los espacios educativos, de inclusión y desarrollo social, fortaleciendo la infraestructura y calidad de vida de las familias xicotenquenses.

#UnGobiernoQueNosUne