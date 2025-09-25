XICOTÉNCATL IMPULSA EL DEPORTE CON EL PRIMER CAMPEONATO DE SOFTBOL NOCTURNO

Xicoténcatl, Tam.– El municipio vive con entusiasmo la celebración del Primer Campeonato de Softbol Nocturno “Mariela López Sosa”, una iniciativa que refuerza el compromiso de fomentar el deporte y la sana convivencia entre la ciudadanía.

Con el impulso de Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, este torneo se ha consolidado como un espacio de integración comunitaria, donde equipos locales participan con dedicación y entusiasmo.

La jornada #9 se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde en la Unidad Deportiva, con los encuentros: El Conejo vs. El Zoyate, Chuy Mantecas vs. 1ro de Mayo y Cerveceros de San Juan vs. Miguel Alemán.

La organización de este campeonato representa un paso firme para seguir fortaleciendo la práctica deportiva en Xicoténcatl, generando identidad y unión entre los habitantes del municipio.